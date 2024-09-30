Видатний боєць розповів, чи був боксер, якого він би ніколи не зміг перемогти. "Великий Джордж" назвав одного, з яким свого часу розділив ринг, повідомляє Seconds Out.

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Визнання величі суперника

Американець виділив Мухаммеда Алі. Той свого часу перервав неймовірну серію перемог Джорджа Формана, яка тривала 40 боїв.

Одного бою з великим Мухаммедом Алі для мене було достатньо. Якби я тоді змінив свій підхід – то нічого б не змінилося, у нього був би інший план. Ніщо не може перемогти таких боксерів, окрім часу,

– сказав Форман.

Зазначимо, що в 1974 році Джордж Форман у статусі чемпіона світу вийшов на бій проти Мухаммеда Алі, який став культовим в історії боксу, "Великий Джордж" зі старту взяв ініціативу у свої руки, проте це був план його суперника, який витримав натиск, після чого здобув ефектну перемогу нокаутом у восьмому раунді.

Відеоогляд епічного бою Форман – Алі

Нагадаємо, що Джордж Форман – олімпійський чемпіон Ігор-1968. Виступав на професійному рівні з 1969 по 1997 рік. Він здобув 76 перемог у 81 бою.