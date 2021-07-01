У Ярмоленко отличная левая нога, – вратарь сборной Англии мандражирует перед матчем с Украиной

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о своих ожиданиях от матча 1/4 Евро-2020 против сборной Украины.

Пикфорд надеется, что в матче четвертьфинала Евро-2020 против Украины не прервется серия игр без пропущенных голов.

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"Очень приятно, что на Евро-2020 мы еще не пропустили ни одного мяча. Хорошо сыграли с Германией, это был важный тест для нас. Это не только моя заслуга, а всей команды. Все 11 игроков действуют так, что мы пока не пропустили.

Играл против Ярмоленко, знаю его качества. Это топ-игрок, у него отличная левая нога, так что нужно быть аккуратными. Понимаем, что просто не будет, но к Украине мы готовы", – заявил он.

Украина – Англия: перед матчем

Команды в восьмой раз в истории встретятся на футбольном поле. Предыдущие два матча завершились ничьей. В активе Украины только одна победа против 4 в Англии.

Англия победила Украину на групповом этапе Евро-2012 благодаря одному голу Уэйна Руни. В том матче арбитр Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико". Игра начнется в 22:00.

Англия выиграла три матча на чемпионате Европы, расписав ничью только с Шотландией. Англичане не пропустили ни одного гола.

Что касается Украины, то наша команда имеет две победа и столько же поражений.

. Пикфорд пока не пропустил ни одного мяча на этом Евро, отыграв все 4 матча. Очень прагматичная система Гарета Саутгейта позволяет Англии оставлять свои ворота на замке матч за матчем. Поэтому у сборной Украины будет очень сложная задача – стать первыми, кто сможет распечатать ворота англичан.