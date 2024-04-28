"Оба могут победить нокаутом": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Джонни Нельсон поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бывший чемпион мира верит, что оба боксера могут завершить бой досрочно.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Джонни Нельсон о поединке Усик– Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира Джонни Нельсон. По его словам, сражение должно пройти всю запланированную дистанцию в 12 раундов.

"Тайсон Фьюри играет дурака, чтобы подловить умных бойцов, как он поступил с Владимиром Кличко. Кличко его не уважал, считал его идиотом, клоуном.

я думаю, что они оба могут победить нокаутом, без сомнения. С каждым боем Усика в сверхтяжелом весе ему становится комфортнее",– сказал Джонни Нельсон.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.