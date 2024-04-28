У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Джонні Нельсон про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Джонні Нельсон. За його словами, бій має пройти всю заплановану дистанцію у 12 раундів.

"Тайсон Ф’юрі грає дурня, щоб підловити розумних бійців, як він зробив з Володимиром Кличком. Кличко його не поважав, вважав його ідіотом, клоуном.

Я думаю, що вони обидва можуть перемогти нокаутом, без сумніву. З кожним боєм Усика в надважкій вазі йому стає комфортніше", – сказав Джонні Нельсон.

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.