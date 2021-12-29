Джон Терри официально вернулся в Челси
29 декабря 2021 , 14:33Читати новину українською
Источник:сайт Челси
Английский Челси объявил, что легендарный в прошлом футболист Джон Терри будет теперь работать консультантом в клубной академии.
Новая должность Терри будет предусматривать, что он будет вовлечен в тренировочный процесс в академии клуба, а также общаться с тренерами и родителями воспитанников академии Челси.
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К новой работе Терри приступит в начале января 2022 года. И будет работать на условиях неполного рабочего дня.
В клубе ожидается, что Терри сможет передать молодым игрокам свой опыт как их наставник.
- Джон Терри имеет 20-летний успешный опыт выступления на самом высоком уровне. Он пришел в академию Челси в 14 лет, а дебютировал за основную команду 28 октября 1998 года, когда ему было 17 лет.
- За "синих" защитник сыграл 717 матчей (третий показатель в истории Челси), более 500 из которых был капитаном.
- За этот период он выиграл 17 трофеев с клубом, включая пять титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов.
- В 2017 году Терри перешел в Астон Виллу, которая в тот момент выступала в Чемпионшипе. По итогам сезона команда не смогла пробиться в АПЛ. После этого Терри объявил об окончании карьеры футболиста, став помощником главного тренера "вилланов".