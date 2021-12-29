Джон Терри официально вернулся в Челси

Английский Челси объявил, что легендарный в прошлом футболист Джон Терри будет теперь работать консультантом в клубной академии.

Новая должность Терри будет предусматривать, что он будет вовлечен в тренировочный процесс в академии клуба, а также общаться с тренерами и родителями воспитанников академии Челси.

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К новой работе Терри приступит в начале января 2022 года. И будет работать на условиях неполного рабочего дня.

В клубе ожидается, что Терри сможет передать молодым игрокам свой опыт как их наставник.