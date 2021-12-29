Нова посада Террі передбачатиме, що він буде залучений до тренувального процесу в академії клубу, а також спілкуватися з тренерами та батьками вихованців академії Челсі.

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До нової роботи Террі приступить на початку січня 2022 року. І буде працювати на умовах неповного робочого дня.

В клубі очікують, що Террі зможе передати молодим гравцям свій досвід як їх наставник.