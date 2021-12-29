Нова посада Террі передбачатиме, що він буде залучений до тренувального процесу в академії клубу, а також спілкуватися з тренерами та батьками вихованців академії Челсі.
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До нової роботи Террі приступить на початку січня 2022 року. І буде працювати на умовах неповного робочого дня.
В клубі очікують, що Террі зможе передати молодим гравцям свій досвід як їх наставник.
- Джон Террі має 20-річний успішний досвід виступу на найвищому рівні. Він прийшов в академію Челсі в 14 років, а дебютував за основну команду 28 жовтня 1998 року, коли йому було 17 років.
- За "синіх" захисник зіграв 717 матчів (третій показник в історії Челсі), понад 500 з яких був капітаном.
- За цей період він виграв 17 трофеїв з клубом, у тому числі п'ять титулів чемпіона Англії та Лігу чемпіонів.
- У 2017 році Террі перейшов в Астон Віллу, яка на той момент виступала в Чемпіоншипі. За підсумками сезону команда не змогла пробитися в АПЛ. Після цього Террі оголосив про закінчення кар'єри футболіста, ставши помічником головного тренера "вілланів".