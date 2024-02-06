Бывший двукратный временный чемпион мира во втором среднем весе Джон Райдер объявил о завершении карьеры профессионального боксера. На профи-ринге он выступал на протяжении 14 лет.

Читайте также Странный день и грязные игры: боксер, который травмировал Фьюри, впервые прокомментировал роковой спарринг

Джон Райдер завершил карьеру

"С тяжелым сердцем я принял решение повесить перчатки и уйти из профессионального бокса. Я был абсолютно счастлив, что имел самую удивительную карьеру в течение последних 14 лет.

Мне повезло боксировать везде: от O2 Arena, T-Mobile в Лас-Вегасе, "Дворца Александры", "Манчестер Арены" до Гвадалахары в Мексике. Для парня из Ислингтона это была большая дорога", – сказал Райдер.

Джон Райдер провел на профессиональном ринге 39 боев, из которых 32 выиграл и 7 проиграл. 18 поединков Райдер выиграл досрочно. Последние два боя 35-летнего британского боксера были за чемпионские пояса, в обоих он проиграл мексиканцам.

Стоит знать. В мае 2023 года Джон Райдер проиграл по очкам Саулю Альваресу, а в конце января 2024-го досрочно уступил Хайме Мунгии. Это поражение останется первым и единственным досрочным в карьере британца.