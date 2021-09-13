Джокович в финале Открытого чемпионата США в трех сетах – 4:6, 4:6, 4:6 – проиграл Даниилу Медведеву и не смог стать первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема.

Смотрите также Элина Свитолина празднует 27-летие: что надо знать о самой титулованной теннисистке Украины

Медведев с третьей попытки выиграл свой первый мейджор в карьере и не позволил Джоковичу стать единоличным лидером по количеству титулов на Шлемах.

На этот раз игра не сложилась у лучшего теннисиста мира с первого гейма, который он отдал россиянину, а затем и проиграл первый сет. При этом Новак заметно нервничал и в одном из эпизодов сломал ракетку, трижды ударив по корту.

Выплеск эмоций не помог, и второй сет Медведев снова забрал благодаря одному брейку. Третью партию Джокович и вообще начал из рук вон плохо, уступая 0:4, и в итоге спасти ситуацию уже не удалось.

В итоге, серб потерпел неожиданное поражение и не смог вслед за Australian Open, Rolland Garos и выиграть Wimbledon и US Open, а вместе с ним и впервые в карьере завоевать "Большой шлем" по итогам сезона.

Новак Джокович-Даниил Медведев: видеообзор