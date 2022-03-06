Джокович обратился к Стаховскому, чтобы помочь Украине во время войны

Сергей Стаховский изложил часть переписки с одним из наиболее титулованных теннисистов мира Новаком Джоковичем. Серб хочет помочь Украине.

Джокович: Надеюсь, скоро все закончится

Сергей Стаховский, недавно закончивший карьеру профессионального теннисиста, попытался связаться с лучшими теннисистами мира. Новак Джокович стал одним из тех, кто сам предложил Украине помощь.

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Сербский теннисист хочет прислать финансовую помощь украинскому народу, страдающему российскими оккупантами.

Джокович спросил Стаховского о его службе в боевых действиях. Отметим, что Сергей сразу вернулся из Венгрии, где проживает, в Украину, чтобы защищать родную страну от врага.

Новак надеется, что этот ужас в Украине закончится как можно скорее.

Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях? Думаю о тебе. Надеюсь, скоро все закончится. Пожалуйста, дай знать, каким образом можно направить помощь. Финансовую поддержку и любую вообще,

– написал Джокович.

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