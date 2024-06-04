Переписал историю тенниса: Джокович на Ролан Гаррос установил два феноменальных рекорда

В понедельник, 3 июня, состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В одном из них сильнейшего определяли Новак Джокович и Франсиско Черундоло.

Новак Джокович – Франсиско Черундоло 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)

Это была первая очная встреча между теннисистами. Она имела очень драматический характер и закончилась побитием двух исторических рекордов, пишет 24 Канал.

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Для их достижения первой ракетке мира пришлось совершить невероятный камбэк в матче с 25-летним аргентинцем. После первого выигранного сета серб почувствовал дискомфорт в колене и уже в начале второй партии обратился за помощью физиотерапевта.

Черундоло выиграл два следующих сета и в этот период Новак Джокович еще раз обращался к врачам, но уже из-за проблем с запястьем. В четвертой партии аргентинец был впереди со счетом 4:2 и, казалось, что станет автором громкой сенсации, ведь по первой ракетке мира было видно, что он чувствует боль и играет на морально-волевых.

Но "Ноле" все же смог вернуться в игру. Он выиграл 5 из 6 следующих геймов и перевел матч в решающий сет, в котором победил со счетом 6:3. Настоящий теннисный триллер длился 4 часа 37 минут.

Смотрите видеообзор матча Джокович – Черундоло

Какие рекорды побил Джокович

Благодаря этой победе сербский теннисист вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос, который станет 59-м в карьере Джоковича на уровне турниров Grand Slam – это абсолютный рекорд на "мэйджорах", который до этого принадлежал Роджеру Федереру.

Другим уникальным достижением, которое превзошел Новак, также до этого обладал легендарный швейцарец. Действующая первая ракетка мира одержал свою 370-ю победу на турнирах Grand Slam и по этому показателю он вышел в единоличные лидеры среди теннисистов обоих полов.

Наибольшее количество побед в истории "мэйджоров"

Новак Джокович – 370 матчей Роджер Федерер – 369 Серена Уильямс – 367 Рафаэль Надаль – 314 Мартина Навратилова – 306

Отметим, что в четвертьфинале Ролан Гаррос Новак Джокович сыграет с седьмой ракеткой мира Каспером Руудом. Матч состоится 5 июня.