Новак Джокович – Франсіско Черундоло 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)

Це була перша очна зустріч між тенісистами. Вона мала дуже драматичний характер і закінчилася побиттям двох історичних рекордів, пише 24 Канал.

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Для їх досягнення першій ракетці світу довелося здійснити неймовірний камбек у матчі з 25-річним аргентинцем. Після першого виграного сету серб відчув дискомфорт у коліні та вже на початку другої партії звернувся по допомогу фізіотерапевта.

Черундоло виграв два наступні сети й у цей період Новак Джокович ще раз звертався до лікарів, але вже через проблеми з зап'ястком. У четвертій партії аргентинець був попереду з рахунком 4:2 і, здавалося, що стане автором гучної сенсації, адже по першій ракетці світу було видно, що він відчуває біль та грає на морально-вольових.

Але "Ноле" все ж таки зміг повернутися у гру. Він виграв 5 з 6 наступних геймів та перевів матч у вирішальний сет, в якому тріумфував з рахунком 6:3. Справжній тенісний трилер тривав 4 години 37 хвилин.

Дивіться відеоогляд матчу Джокович – Черундоло

Які рекорди побив Джокович

Завдяки цій перемозі сербський тенісист вийшов у чвертьфінал Ролан Гаррос, який стане 59-м у кар'єрі Джоковича на рівні турнірів Grand Slam – це абсолютний рекорд на "мейджорах", який до цього належав Роджеру Федереру.

Іншим унікальним досягненням, яке перевершив Новак, також до цього володів легендарний швейцарець. Чинна перша ракетка світу здобув свою 370-ту перемогу на турнірах Grand Slam і за цим показником він вийшов в одноосібні лідери серед тенісистів обох статей.

Найбільша кількість перемог в історії "мейджорів"

Новак Джокович – 370 матчів Роджер Федерер – 369 Серена Вільямс – 367 Рафаель Надаль – 314 Мартіна Навратілова – 306

Зазначимо, що у чвертьфіналі Ролан Гарросі Новак Джокович зіграє з сьомою ракеткою світу Каспером Руудом. Матч відбудеться 5 червня.