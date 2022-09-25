Джойс "проехался" по Паркеру и стал претендентом на бой с Усиком: видео эффектного нокаута

В главном бою вечера бокса, состоявшегося 24 сентября, на ринге сошлись Джо Джойс и Джозеф Паркер. Чемпионский поединок закончился в 11 раунде.

Продолжил беспроигрышную карьеру

Джойс с первых раундов доминировал на бою, а его преимущество воплотилось в победу в одиннадцатом раунде. Джозеф Паркер побывал в нокауте, пишет 24 канал.

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Легкого левого хука хватило Джойсу, чтобы отправить соперника на конвас. Ведь новозеландец, у которого уже был подбит глаз, едва стоял на ногах. Джозеф смог поднять на ноги только с помощью канатов.

Было видно, как сложно Паркеру, не могу ровно устоять на ногах. Судья мгновенно сигнализировал о окончании боя.

Джо выиграл пояс временного чемпиона WBO. Теперь Джойс стал еще одним претендентом на бой против Александра Усика, обладающего регулярным титулом WBO.

Видео нокаута

Джойс продолжил свою беспроигрышную серию в карьере, которая уже составляет 15 поединков. Отметим, что 14 боев 37-летний британец заканчивал досрочную победу.

Напомним, что свое следующее сражение Усик проведет в 2023 году. Хотя Тайсон Фьюри, к которому обращался Александр, призывает украинца возвращаться на ринг в декабре 2022 года. Александр заверил, что не сделает этого из-за старых травм, напомнивших о себе после победного реванша с Энтони Джошуа.