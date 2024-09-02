У Франції продовжуються Паралімпійські ігри-2024. Україна вже встигла здобути майже 30 медалей, тоді як в лідерах заліку йдуть Китай та Велика Британія, пише 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Вагітна з медаллю

Нещодавно британці поповнили свою скарбничку ще однією нагородою у стрільбі з лука. Джоді Грінгем стала бронзовою призеркою змагань та змогла встановити унікальне досягнення.

Річ у тім, що Джоді поїхала на ігри вагітною. 31-річна параатлетка має порушення рухових функцій в тулубі та ногах, а у Париж приїхала на сьомому місяці вагітності.

Втім спортсменка змогла дійти до півфіналу Паралімпіади, де поступилась Ознур Гірді з Туреччини. Це дозволило Грінгем потрапити у "бронзовий фінал" проти своєї землячки Фібі Паттерсон-Пайн.

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Вирвала у кінці

Після трьох з п'яти спроб Фібі мала перевагу у два очки, проте Джоді не здалась та здійснила камбек. В останній спробі Грінгем вибила 29 з 30-ти балів, тоді як її суперниця – 26.

У підсумку Джоді виграла з мінімальною перевагою 142:141. Британка стала першою спортсменкою в історії Паралімпійських ігор, яка здобула медаль.

Раніше у 2016 році Грінгем вже була срібною призеркою Ігор. На цих змаганнях у Джоді буде шанс на ще одну нагороду. Вона виступить у змішаному турнірі зі стрільби з лука разом із Нейтаном Макквіном.