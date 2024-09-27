В возрасте 59 лет неожиданно умер экс-ассистент главного тренера сборной Украины по баскетболу

В возрасте 59 лет умер бывший ассистент главного тренера сборной Украины по баскетболу Джо Вульф. Отмечается, что смерть специалиста была неожиданной.

Баскетбольный мир понес горькую утрату замечательного специалиста. О смерти Джо Вульфа, причина которой неизвестна, сообщил его бывший клуб, выступающий в НБА Милуоки Бакс.

Читайте также Умер отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва

Что известно о Джо Вульфе

С 1987 по 1999 года американский специалист выступал во многих командах НБА. После чего начал тренерскую карьеру.

В НБА Вульф работал на должности ассистента главного тренера в Милуоки (2008-2013) и Бруклин Нетс (2014-2017). Висконсис Херд, что является фарм-клубом Бакса, стал последним местом работы 59-летнего специалиста.

Отметим, что в период с 2012 по 2014 годы Джо Вульф работал ассистентом в тренерском штабе Майка Фрателло, который возглавлял сборную Украины по баскетболу.

Под их руководством национальная команда заняла шестое место на Евробаскете в 2013 году и приняла участие в мировом первенстве 2014 года.