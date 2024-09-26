О смерти отца своего бывшего футболиста и тренера сообщил официальный сайт Динамо. Также свои соболезнования выразил президент "бело-синих" Игорь Суркис.

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Сергей Ребров потерял отца

Руководство Динамо почтило память Станислава Ивановича Реброва. Благодаря воспитанию отца Сергей Ребров золотыми буквами вписал свою фамилию в историю украинского футбола.

От имени нашего клуба и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования семье Ребровых в связи с этим трагическим событием – смертью близкого человека. Склоняем голову и скорбим вместе с родными и близкими покойного. Пусть светлая память о Станиславе Ивановиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал,

– говорится в заявлении Игоря Суркиса.

На похоронах отца Сергея Реброва присутствовали Юрий Калитвинцев и директор академии Динамо Алексей Ищенко.

Похороны отца Сергея Реброва / фото ФК Динамо

Напомним, что Сергей Ребров родился в Горловке, в Донецкой области. Его родители работали в местном Дворце детского и юношеского творчества. Отец – Станислав Иванович, вел кружок радиосвязи, а мама – Алла Васильевна, руководила ансамблем бальных танцев. Именно отец привил Сергею Реброву увлечение радиотехникой. Станислав Иванович был одним из ведущих радиолюбителей Украины.