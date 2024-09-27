Баскетбольний світ зазнав гіркої втрати чудового спеціаліста. Про смерть Джо Вульфа, причина якої невідома, повідомив його колишній клуб, що виступає у НБА Мілуокі Бакс.

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Що відомо про Джо Вульфа

З 1987 по 1999 року американський спеціаліст виступав у багатьох командах НБА. Після чого розпочав тренерську кар'єру.

У НБА Вульф працював на посаді асистента головного тренера у Мілуокі (2008-2013) та Бруклін Нетс (2014-2017). Вісконсіс Херд, що є фарм-клубом Бакса, став останнім місцем роботи 59-річного фахівця.

Зазначимо, що у період з 2012 по 2014 роки Джо Вульф працював асистентом у тренерському штабі Майка Фрателло, який очолював збірну України з баскетболу.

Під їх керівництвом національна команда зайняла шосту сходинку на Євробаскеті у 2013 році та взяла участь у світовій першості 2014 року.