Возвращение после двух поражений: Джо Джойс нокаутировал Каша Али – видео

Джо Джойс сделал заявку о готовности драться за чемпионский пояс. После двух сенсационных поражений от китайца Чжана Чжилея, британская звезда хэвивейта одержал победу над непобежденным соотечественником Кашем Али.

В английском Бирмингеме в рамках шоу “Великолепная семерка” промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена состоялся поединок между бывшим обладателем “временного” пояса WBO в супертяжелом весе Джо Джойсом и непобежденным до этого британцем Кашем Али, пишет 24 Канал.

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Джо Джойс нокаутировал непобежденного британца

С самого начала боя неторопливый Джойс захватил инициативу в ринге. 38-летний британский супертяж неспешно работал по сопернику, каждый раз донося свои удары, при этом особо не вкладывая в них силу.

Постепенно Каш Али все больше уступал оппоненту. Он очень тяжело дышал, но смог выдержать даже жесткую атаку в 9-м раунде.

За 30 секунд до завершения последнего 10-го раунда Джо Джойс отправил своего соотечественника в нокдаун, тот поднялся на ноги, но рефери остановил бой.

Видео нокаута в поединке Джо Джойс – Каш Али

Для Али это первое в карьере досрочное поражение. Джойс одержал свою первую победу с сентября 2022 года, в предыдущих двух поединках он уступил китайцу Чжану Чжилею.