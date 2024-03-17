В англійському Бірмінгемі у межах шоу "Чудова сімка" промоутерської компанії Queensberry Promotions Френка Воррена відбувся поєдинок між колишнім володарем "тимчасового" поясу WBO у надважкій вазі Джо Джойсом та непереможеним до цього британцем Кашем Алі, пише 24 Канал.

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Джо Джойс нокаутував непереможеного британця

Із самого початку бою неквапливий Джойс захопив ініціативу в рингу. 38-річний британський супертяж неспішно працював по супернику, щоразу доносячи свої удари, при цьому особливо не вкладаючи в них силу.

Поступово Каш Алі дедалі більше поступався опоненту. Він дуже важко дихав, але зміг витримати навіть жорстку атаку у 9-му раунді.

Важливо. За 30 секунд до завершення останнього 10-го раунду Джо Джойс відправив свого співвітчизника в нокдаун, той піднявся на ноги, але рефері зупинив бій.

Відео нокауту в поєдинку Джо Джойс – Каш Алі

Для Алі це перша в кар’єрі дострокова поразка. Джойс здобув свою першу перемогу з вересня 2022 року, у попередніх двох поєдинках він поступився китайцеві Чжану Чжилею.