Апсет года: китайский ветеран сенсационно победил Джойса – видео

Неожиданным результатом завершился бой за титул временного чемпиона WBO между Джо Джойсем и Чжаном Чжилеем. Непобежденный до сих пор британец потерпел сенсационное поражение от андердога.

Вечером, 15 апреля, на арене CopperBox Arena в Лондоне прошел вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions. Главным событием шоу стал бой временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса и представителя Китая Чжана Чжилея, пишет 24 Канал.

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Неожиданный претендент на бой с Усиком

В преддверии боя Джойс считался безоговорочным фаворитом в поединке с 39-летним ветераном. Однако китайский андердог сумел преподнести сюрприз.

С первых раундов Чжилей завладел инициативой и нанес несколько силовых ударов по сопернику. Джойс как-то хило отвечал на такую дерзость соперника. Во втором раунде китайский ветеран потряс временного чемпиона WBO прямым ударом левой, разбив нос фаворита.

Видео второго раунда

Поняв свое патовое положение Джойс активизировался. Британский боксер работал по корпусу китайца, но продолжал пропускать сильные удары.

В пятом раунде на лицо фаворита нельзя было смотреть: разбитый нос и огромная гематома под правым глазом сигнализировали о досрочном завершении поединка.

После осмотра врача бой продолжился. Однако в середине шестой 3-минутки глаз британца полностью закрылся от отека и на этот раз медик посоветовал рефери остановить поединок.

В итоге китайский андердог Чжан Чжилей техническим нокаутом сенсационно победил Джо Джойса в шестом раунде. 39-летний ветеран завладел поясом временного чемпиона WBO и стал претендентом на бой с Усиком.

Отметим, что это поражение стало первым в профессиональной карьере Джойса. В случае победы над китайцем он мечтал провести бой с Тайсоном Фьюри, но теперь придется подождать встречи с "Цыганским королем".

Видео лучших моментов боя Джойс – Чжилей