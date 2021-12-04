Джима в топ-15 гонки преследования в Швеции: Ройселанд победила в нелегкой борьбе

Гонка преследования стала вторым стартом на этапе в шведском Эстерсунде. Украину представляли две спортсменки – Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Невероятная борьба на последних минутах

Еще с самого начала лидеры гонки преследования не давали шансов своим конкуренткам. Почти всю дистанцию призерши спринта держались друг друга.

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Марте Олсбю Ройселанд вырвалась вперед после последнего огневого рубежа. Оторвавшись от француженок на 4 секунды, она получила золотую награду. Ей не помешал даже один штрафной круг.

За "серебро" и "бронзу" шла невероятная борьба между представительницами Франции и австрийкой. На последних метрах Анаис Бескон вырвалась вперед и финишировала второй. Призерша серебряной награды чисто отработала на огневых рубежах. К тому же она стартовала с 14-й позиции, так что для нее 2-место – это большой прогресс.

Ее землячка Анаис Шевалье-Буше с одним промахом стала третьей. А победительница спринта Лиза-Тереза Гаузер, несмотря на хладнокровную стрельбу, оказалась на четвертом месте.

Прогресс украинок

Лишь две представительницы Украины стартовали в гонке преследования. Также должна стартовать Дарья Блашко, однако спортсменку реши снять со стартового листа, чтобы приберечь ее к первой эстафеты в сезоне.

Юлия Джима продемонстрировала лучший результат среди украинок. Она сумела улучшить свою позицию, финишировав на 14-м месте. Юлия имела довольно неплохой стартовый номер, но несмотря на неудачную стрельбу не смогла зацепиться за высокие места. В итоге она допустила 2 ошибки.

Еще одна украинка Валентина Семеренко завершила гонку 55-й. Всего она не закрыла 4 мишени. Однако она все равно улучшила свои позиции по сравнению с результатами спринта. Поскольку стартовый номер у нее был – 60.

Результаты гонки преследования

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0+1+0) 32:20.6

2. Анаис Бескон (Франция, 0+0+0+0) +4.8

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+1+0) +7.0

…

14. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+0) +1:32.9

55. Валентина Семеренко (0+2+1+1) +5:42.0