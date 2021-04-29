Новый тренер Лейпцига

Со следующего сезона немецкую команду возглавит Джесси Марш, который сейчас работает главным тренером в Ред Булл Зальцбург.

К теме Официально: Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона

47-летний специалист подписал контракт с Лейпцигом сроком на 2 года.

  • Действующий тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн с 1 июля 2021 года перейдет на пост главного тренера Баварии.
  • На тренерском мостике мюнхенцев 33-летний Нагельсманн заменит Ханси Флика. Последний решил расторгнуть контракт с Баварией, который был действителен до 2023 года.
  • По информации СМИ, Баварии пришлось заплатить Лейпцигу за Нагельсманна от 15 до 25 миллионов евро.