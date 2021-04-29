Новий тренер Лейпцига
З наступного сезону німецьку команду очолить Джессі Марш, який наразі працює головним тренером у Ред Булл Зальцбург.
До теми Офіційно: Нагельсманн очолить Баварію після закінчення сезону
47-річний фахівець підписав контракт з Лейпцигом терміном на 2 роки.
- Чинний тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн з 1 липня 2021 року перейде на пост головного тренера Баварії.
- На тренерському містку мюнхенців 33-річний Нагельсманн замінить Хансі Фліка. Останній вирішив розірвати контракт з Баварією, який був чинний до 2023 року.
- За інформацією ЗМІ, Баварії довелося заплатити Лейпцигу за Нагельсманна від 15 до 25 мільйонів євро.