"Я употреблял перед сном, чтобы расслабиться": бывший игрок МЮ признался, что зависим от алкоголя
Источник:The Diary of A CEO
Английский нападающий Джесси Линград рассказал о трудностях, с которыми ему помогал справиться алкоголь. Но игрок уже пошел на улучшение.
Джесси Лингард рассказал о сложном периоде в своей жизни, о котором мало кто знает. Английский нападающий Ноттингем Форест находился в депрессии.
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Лингард сожалеет о своей прежней вредной привычке. Но футболист находит оправдание своим действиям.
Я употреблял алкоголь перед сном. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: "Зачем я это делал?" Но мне нужно было что-то, что могло бы снять боль и как-то успокоить меня. Я пытался забыть происходящее, но от алкоголя становилось в десять раз хуже,
– рассказал Лингард.
Также английский нападающий отметил, что проходил сверхскадный период в своей жизни, о котором никто не догадывался.
Я не переставал поддаваться абьюзу, был совсем удручен, а мне нужно было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и не подозреваете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах,
– сказал Лингард.
Джесси Лингард
- Нападающий – воспитанник МЮ, но всю свою карьеру скитался по арендам. В частности, игрок временно выступал за Лестер, Бирмингем, Брайтон, Дерби Каунт и Вест Хэм.
- После волны хейта в свою сторону, Лингард на правах аренды присоединился к "молотобойцам" в 2021 году, где выдал отличный сезон.
- Но после возвращения из аренды в МЮ игрок не смог закрепиться в состоянии "красных дьяволов" и на правах свободного агента присоединился к Ноттингем Форест.