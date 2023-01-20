"Я употреблял перед сном, чтобы расслабиться": бывший игрок МЮ признался, что зависим от алкоголя

Английский нападающий Джесси Линград рассказал о трудностях, с которыми ему помогал справиться алкоголь. Но игрок уже пошел на улучшение.

Джесси Лингард рассказал о сложном периоде в своей жизни, о котором мало кто знает. Английский нападающий Ноттингем Форест находился в депрессии.

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Лингард сожалеет о своей прежней вредной привычке. Но футболист находит оправдание своим действиям.

Я употреблял алкоголь перед сном. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: "Зачем я это делал?" Но мне нужно было что-то, что могло бы снять боль и как-то успокоить меня. Я пытался забыть происходящее, но от алкоголя становилось в десять раз хуже,

– рассказал Лингард.

Также английский нападающий отметил, что проходил сверхскадный период в своей жизни, о котором никто не догадывался.

Я не переставал поддаваться абьюзу, был совсем удручен, а мне нужно было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и не подозреваете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах,

– сказал Лингард.

Джесси Лингард