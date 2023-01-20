Джесі Лінгард розповів про складний період у своєму житті, про який мало хто знає. Англійський нападник Ноттінгем Форест перебував у депресії.
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Лінгард жалкує про свою колишню шкідливу звичку. Та футболіст знаходить виправдання своїм діям.
Я вживав алкоголь перед сном. Зараз я озираюсь назад і думаю: "Навіщо я це робив?". Але мені треба було щось, що могло б зняти біль і якось заспокоїти мене. Я намагався забути те, що відбувається, але від алкоголю ставало у десять разів гірше,
– розповів Лінгард.
Також англійський нападник зазначив, що проходив надскадний період у своєму житті, про який ніхто не здогаувався.
Я не переставав піддаватися аб'юзу, був зовсім пригнічений, а мені треба було грати. Я проходив через такі речі, про які ви й гадки не маєте. Я відчував, що несу весь тягар світу на своїх плечах,
– сказав Лінгард.
Джесі Лінгард
- Нападник – вихованець МЮ, але всю свою кар'єру скитався по орендах. Зокрема гравець тимчасово виступав за Лестер, Бірмінгем, Брайтон, Дербі Каунт та Вест Хем.
- Після хвилі хейту у свою сторону, Лінгард на правах оренди приєднався до "молотобійців" у 2021 році, де видав чудовий сезон.
- Та після повернення з оренди у МЮ, гравець не зміг закріпитись у стані "червоних дияволів" та на правах вільного агента приєднався до Ноттінгем Форест.