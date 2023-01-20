Джесі Лінгард розповів про складний період у своєму житті, про який мало хто знає. Англійський нападник Ноттінгем Форест перебував у депресії.

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Лінгард жалкує про свою колишню шкідливу звичку. Та футболіст знаходить виправдання своїм діям.

Я вживав алкоголь перед сном. Зараз я озираюсь назад і думаю: "Навіщо я це робив?". Але мені треба було щось, що могло б зняти біль і якось заспокоїти мене. Я намагався забути те, що відбувається, але від алкоголю ставало у десять разів гірше,

– розповів Лінгард.

Також англійський нападник зазначив, що проходив надскадний період у своєму житті, про який ніхто не здогаувався.

Я не переставав піддаватися аб'юзу, був зовсім пригнічений, а мені треба було грати. Я проходив через такі речі, про які ви й гадки не маєте. Я відчував, що несу весь тягар світу на своїх плечах,

– сказав Лінгард.

Джесі Лінгард