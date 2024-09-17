Скандальный экс-игрок Манчестер Юнайтед попал под следствие из-за фото в социальных сетях

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Джесси Лингард попал в скандал. Полиция Южной Кореи начала следствие по делу английского полузащитника местной футбольной команды Сеул.

31-летний английский футболист попал в поле зрения сеульских полицейских. Правоохранителей заинтересовало сообщение, которое выложил Лингард в своем Instagrami, об этом сообщает Daily Mail.

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Лингард выложил фото с электросамокатом

Защитников закона Сеула заинтересовало сообщение экс-игрока Манчестер Юнайтед, где он ездит на электросамокате. Полиция открыла следствие, чтобы определить имеет ли Джесси водительские права международного образца и был ли футболист в трезвом состоянии.

В итоге бывший игрок "красных дьяволов" удалил сообщение из своего Инстаграма. Напомним, что в сентябре прошлого года английскому полузащитнику было запрещено управлять автомобилем на территории Соединенного Королевства в течение 18 месяцев.

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Отметим, что 31-летний английский футболист присоединился к южнокорейскому Сеулу весной 2024 года. В футболке сборной Англии Лингард сыграл 32 матча и отметился 6 голами.