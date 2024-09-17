31-річний англійський футболіст потрапив у поле зору сеульських поліцейських. Правоохоронців зацікавив допис, який виклав Лінгард у своєму Instagrami, про це повідомляє Daily Mail.

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Лінгард виклав фото з електросамокатом

Захисників закону Сеула зацікавив допис ексгравця Манчестер Юнайтед, де він їздить на електросамокаті. Поліція відкрила слідство, щоб визначити чи має Джессі водійські права міжнародного зразка та чи був футболіст у тверезому стані.

У підсумку колишній гравець "червоних дияволів" видалив допис зі свого Інстаграму. Нагадаємо, що у вересні минулого року англійському півзахиснику було заборонено керувати автівкою на території Об'єднаного Королівства протягом 18 місяців.

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Зазначимо, що 31-річний англійський футболіст приєднався до південнокорейського Сеула навесні 2024 року. У футболці збірної Англії Лінгард зіграв 32 матчі та відзначився 6 голами.