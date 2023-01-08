Дэвис победил в разогреве Гарсию после отказа соперника: потасовка была и за пределами ринга

Джервонта Дэвис провел разогрев перед поединком против Райаном Гарсией. Американец на родной земле победил Эктора Гарсию.

Вечер бокса прошел на Capital One Arena в Вашингтоне. Уже с первых секунд Джервонта Дэвис доказал, почему именно его называли фаворитом противостояния. 24 канал.

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Успешный разогрев перед настоящей "мясорубкой"

В стартовых раундах Эктор Гарсия отличился, но со знаком минус. Андердог боя попал ниже пояса американцу. За что получил предупреждение от рефери.

Гарсия моментами включался в бой, но действовал вторым номером во время поединка.

По ходу 8-го раунда бой приостановили, но не из-за действий боксеров. В зале разразилась потасовка. Затем Дэвис и Гарсия продолжили поединок.

Однако Эктор осознал, что уже не победит и отказался выходить на 9-й раунд. Хотя поединок мог закончиться нокаутом в 8-м раунде, но гонг спас Гарсию от унизительного фиаско.

Видео с матча Дэвис – Гарсия

Джервонта Дэвис победил техническим нокаутом. Разогрев оказался удачным для американца, который впереди проведет поединок против Райана Гарсии.

Перед сражением Дэвис – Гарсия свой поединок провел украинский боксер Карен Чухаджян. К сожалению, украинец без шансов уступил сопернику Джарону Эннису. Поединок длился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали предпочтение американцу – 120:108.