Вечір боксу відбувся на Capital One Arena у Вашингтоні. Вже з перших секунд Джервонта Девіс довів, чому саме його називали фаворитом протистояння, пише 24 канал.

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Успішний розігрів перед справжньою "м'ясорубкою"

У стартових раундах Ектор Гарсія відзначився, але зі знаком мінус. Андердог бою поцілив нижче пояса американцю. За що отримав попередження від рефері.

Гарсія моментами вмикався у бій, але все-таки діяв другим номером під час поєдинку.

По ходу 8-го раунду бій призупинили, але не через дії боксерів. У залі спалахнула бійка. Згодом Девіс та Гарсія продовжили двобій.

Однак Ектор усвідомив, що вже не переможе та відмовився виходити на 9-й раунд. Хоча поєдинок міг закінчитись нокаутом у 8-му раунді, але гонг врятував Гарсію від принизливого фіаско.

Відео з поєдинку Девіс – Гарсія

Джервонта Девіс переміг технічним нокаутом. Розігрів видався вдалим для американця, який попереду проведе поєдинок проти Раяна Гарсії.

До слова. Перед боєм Девіс – Гарсія свій поєдинок провів український боксер Карен Чухаджян. На жаль, українець без шансів поступився супернику Джарону Еннісу. Двобій тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перевагу американцю – 120:108.