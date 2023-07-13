Экс-звезда Баварии положил гол-конфетку перед переездом Месси в США: фантастическое видео
Источник:твиттер B/R Football
Очередной красивый голоссо записал в свой актив звездный легионер MLS. Джердан Шакири вспомнил старые и добрые времена, когда он феерировал в футболке Интера и Баварии.
В феврале 2022 года Джердан Шакири начал свои выступления за американский Чикаго Файр. 13 июля 31-летний швейцарец заставил снова прессу заговорить о себе.
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Вспомнил старые и добрые времена
В первом тайме его клуб забил три гола в ворота Монреаля, последний из которых как раз в свой актив записал Шакири. Бывшая звезда Интера и Баварии взялся исполнять штрафной удар, но не стал наносить прямой удар.
Полузащитник обыгрался в стеночку из Хейли-Селасси и классно пробил с левой, сняв паучка с девятки ворот соперника. У голкипера Монреаля просто не было шансов после такого удара.
Видео гола Шакири
Шакири по-особому отпраздновал это удивительное взятие ворот гостей в стиле стрелка из лука.
Для Джердана этот гол стал лишь третьим в 20 сыгранных матчах. Также в его активе 4 результативных передачи.К слову. Контракт швейцарского футболиста с клубом MLS рассчитан до конца 2024 года.
Отметим, что невероятное взятие ворот звездного футболиста Чикаго стало последним в матче. Во втором тайме команды не забивали. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев 3:0.
- Клуб Шакири после 22 туров идет на 9-м месте в чемпионате США, набрав 29 баллов.
- Лидером сезона-2022/2023 является Цинциннати (48 очков).
- Уже 16 июля Чикаго примет дома Торонто.