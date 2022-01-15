Дженоа уволила Шевченко
Источник:твиттер Дженоа
Итальянский клуб Дженоа официально уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера. Украинский специалист покидает клуб после 11 матчей на тренерском мостике.
Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу.
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Как Шевченко проявил себя во главе Дженоа
45-летний украинский тренер принял Дженоа в крайне сложном положении. Генуэзский клуб до Шевченко выиграл только один матч в Серии А сезона-2021/2022.
После того как украинец возглавил "грифонов" в ноябре 2021-го года, Дженоа выиграла только один матч в Кубке Италии против Салернитаны.
В чемпионате Италии команда потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью. Еще один раз Дженоа проиграла в Кубке Италии Милану.
Сейчас команда находится в зоне вылета в Серии А.
"Грифоны" – первый клуб в карьере Шевченко. До того украинец возглавлял сборную Украины.