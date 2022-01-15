Дженоа уволила Шевченко

Итальянский клуб Дженоа официально уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера. Украинский специалист покидает клуб после 11 матчей на тренерском мостике.

Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу.

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Как Шевченко проявил себя во главе Дженоа

45-летний украинский тренер принял Дженоа в крайне сложном положении. Генуэзский клуб до Шевченко выиграл только один матч в Серии А сезона-2021/2022.

После того как украинец возглавил "грифонов" в ноябре 2021-го года, Дженоа выиграла только один матч в Кубке Италии против Салернитаны.

В чемпионате Италии команда потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью. Еще один раз Дженоа проиграла в Кубке Италии Милану.

Сейчас команда находится в зоне вылета в Серии А.

"Грифоны" – первый клуб в карьере Шевченко. До того украинец возглавлял сборную Украины.