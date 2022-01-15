Милан принимал Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии и вырвал победу в дополнительное время (3:1). На фан-секторе Милана появился баннер в поддержку Шевченко.

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Фаны "россонери" устроили овации Шевченко

Итальянские болельщики на "Сан-Сиро" не ограничились только баннерами в адрес Шевченко. В начале первого тайма зрители на "Сан-Сиро" устроили перфоманс в честь автора решающего гола в финале Лиги чемпионов в 2003 году.

"Non e Brasiliano pero, che gol che fa, Il fenomeno lascialo la, Qui c'e Sheva, Sheva!" – пели тифози. В переводе на русский это означает: "Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте "Феномена". Это Шева, Шева!"

Сообщается, что эту песню фанаты придумали, когда Шевченко играл за Милан.

Видео как фанаты пели в поддержку Шевченко

Видео поющих фанатов Милана

Шевченко может покинуть Дженоа