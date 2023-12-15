Несмотря на роковую обрезку: Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса
Генуэзцы смогли остановить туринцев, ведущих погоню за Интером. Украинец провел на поле весь матч и нанес два удара.
В чемпионате Италии начался 16 тур Серии А. На пятницу был вынесен один матч с участием Дженоа, где выступает украинец Руслан Малиновский. 24 канал.
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Дженоа отбирает очки
"Грифоны" принимали Ювентус, ведущий борьбу за чемпионство. Прошлый тур Малиновский пропускал из-за перебора карт, но теперь вернулся в основание.
В первом тайме Руслан стал одним из антигероев. После его неточного паса Юве начал атаку, в которой Кьеза выбежал один на один с кипером. Мартинес сбил итальянца и сам Федерико реализовал пенальти.
Дженоа собралась после перерыва и смогла сравнять счет уже на третьей минуте второго тайма. Хозяева устроили красивую перепасовку в одно касание, которую точно завершил Гудмундссон.
Юве бросил игроков из замены на то, чтобы вырвать победу, но Дженоа удержала ничью. Украинец же провел на поле весь матч и получил желтую карточку, нанеся два удара. Один из них был отбит кипером, а второй после штрафного прошел выше ворот.
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Ситуация в Серии А
- Дженоа осталась на 14 месте в чемпионате, имея в своем активе 16 очков
- по итогам тура генуэзцев может опередить Сассуоло, если справится с выездом Удинезе
- Ювентус упустил возможность выйти в лидеры Серии А, оставшись вторым
- туринцы идут в одном балле позади Интера, но у миланцев еще есть игра в запасе (против Лацио в гостях)
- Малиновский в этом сезоне принял участие в 15 матчах Дженоа, записав на свой счет по два гола и ассиста