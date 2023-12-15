Несмотря на роковую обрезку: Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса

Генуэзцы смогли остановить туринцев, ведущих погоню за Интером. Украинец провел на поле весь матч и нанес два удара.

В чемпионате Италии начался 16 тур Серии А. На пятницу был вынесен один матч с участием Дженоа, где выступает украинец Руслан Малиновский. 24 канал.

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Дженоа отбирает очки

"Грифоны" принимали Ювентус, ведущий борьбу за чемпионство. Прошлый тур Малиновский пропускал из-за перебора карт, но теперь вернулся в основание.

В первом тайме Руслан стал одним из антигероев. После его неточного паса Юве начал атаку, в которой Кьеза выбежал один на один с кипером. Мартинес сбил итальянца и сам Федерико реализовал пенальти.

Дженоа собралась после перерыва и смогла сравнять счет уже на третьей минуте второго тайма. Хозяева устроили красивую перепасовку в одно касание, которую точно завершил Гудмундссон.

Юве бросил игроков из замены на то, чтобы вырвать победу, но Дженоа удержала ничью. Украинец же провел на поле весь матч и получил желтую карточку, нанеся два удара. Один из них был отбит кипером, а второй после штрафного прошел выше ворот.

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Ситуация в Серии А