"Принес много креатива и качества": тренер Дженоа оценил выступление Малиновского в игре против Ромы

В воскресенье, 15 сентября, состоялись матчи четвертого тура итальянской Серии А. В одном из них в Генуе было сыграно "сине-желтое" дерби.

Рома на последней минуте упустила победу, сыграв вничью с Дженоа со счетом 1:1. В этом поединке Артем Довбик забил дебютный гол за "волков", а Руслан Малиновский провел на поле полностью второй тайм, выйдя на замену.

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Тренер доволен выступлением Малиновского

После финального свистка главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино прокомментировал поединок. В частности, он высказался относительно игры украинского полузащитника.

"Оправдали ли себя замены и изменение схемы? Мне нужно было больше ширины. Если бы нам повезло, мы могли бы добиться большего. Я доволен выходом Малиновского, он принес много креатива и качества в нашу игру.

Малиновский плюс три форварда? Эта схема может быть вариантом, в зависимости от нашего соперника и минуты матча. Мы держим эту идею в голове, возможность внести изменения схемы после первого тайма или во время матча становится решающим фактором", – сказал Джилардино.

К слову. В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел 5 матчей за "грифонов" во всех турнирах. Сейчас он имеет один ассист в своем активе.

Отметим, что следующий поединок Дженоа проведет 21 сентября на выезде против Венеции. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.