Дженоа подпишет полузащитника сборной Германии: но он не сможет помочь Шевченко

Итальянская Дженоа продолжает усиливать свой состав в борьбе за выживание. Новичком команды станет немецкий атакующий полузащитник Надим Амири.

О переходе Амири в Дженоа подтверждают два авторитетных итальянских журналиста-инсайдера Николо Скира и Фабрицио Романо. В четверг, 13 января, он должен прибыть в Геную на медосмотр, где стороны и должны окончательно подписать соглашение.

Футболист перейдет из немецкого Байера, за который выступает с лета 2019 года. Туда он перешел из другого немецкого клуба Хоффенхайм за 9 миллионов евро.

Читайте также Дженоа придется заплатить штабу Шевченко 20 миллионов евро за расторжение контракта

Во сколько обойдется трансфер в Дженоа – пока неизвестно. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро. Он выступает на позиции атакующего полузащитника. Хотя может сыграть и на левом фланге полузащиты, или даже в центре.

Амири в этом сезоне сыграл в 19 матчах за Байер, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В активе полузащитника – пять матчей за сборную Германии. Он сыграл за олимпийскую сборную на соревнованиях в Токио-2020, но команда не смогла выйти из группы.

Но вряд ли Амири сможет помочь Дженоа в ближайших матчах. Сейчас игрок восстанавливается от травмы. Дженоа с 13 января сыграет матч Кубка Италии против Милана. А в понедельник, 17 января, отправится на выезде к Фиорентине. По итогам этих матчей может быть решена судьба Андрея Шевченко в клубе.