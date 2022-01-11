В Дженоа определились с кандидатами на замену Шевченко

Руководство Дженоа приняло решение, что Андрей Шевченко продолжит работу в должности главного тренера команды. Однако положение украинского специалиста остается трудным.

Из-за неудачных результатов команды Шевченко находится на грани увольнения. Руководство клуба уже работает над поиском возможной замены украинского специалиста.

К слову Последний шанс: Шевченко остается у Дженоа

Среди кандидатов – два предыдущих тренера Дженоа, Давиде Баллардини и Роландо Маран. Задание их приглашения упрощает тот факт, что они остаются на контракте в Дженоа.

Также среди кандидатов – немец Бруно Лаббадия и венгр Пал Дардаи. Предыдущим местом работы обоих специалистов была берлинская Герта.

Неудачные результаты Дженоа