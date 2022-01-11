В Дженоа определились с кандидатами на замену Шевченко
11 января 2022 , 18:22Читати новину українською
Источник:Calciomercato
Руководство Дженоа приняло решение, что Андрей Шевченко продолжит работу в должности главного тренера команды. Однако положение украинского специалиста остается трудным.
Из-за неудачных результатов команды Шевченко находится на грани увольнения. Руководство клуба уже работает над поиском возможной замены украинского специалиста.
К слову Последний шанс: Шевченко остается у Дженоа
Среди кандидатов – два предыдущих тренера Дженоа, Давиде Баллардини и Роландо Маран. Задание их приглашения упрощает тот факт, что они остаются на контракте в Дженоа.
Также среди кандидатов – немец Бруно Лаббадия и венгр Пал Дардаи. Предыдущим местом работы обоих специалистов была берлинская Герта.
Неудачные результаты Дженоа
- Приход украинского тренера не вытащил Дженоа со дна таблицы Серии А.
- Андрей Шевченко провел во главе Дженоа 10 матчей. В активе украинского специалиста только одна победа в матче Кубка Италии против Салернитаны.
- Подопечные Шевченко занимают предпоследнее 19 место, имея в своем активе 12 очков. Андрей Николаевич подписал соглашение с Дженоа, которое рассчитано до 30 июня 2024 года.