Дженоа оформила первый трансфер под руководством Шевченко

Итальянская Дженоа оформила первый трансфер под руководством Андрея Шевченко. Новичком стал защитник Янг Бойз Сильван Гефти.

24-летний футболист был официально представлен как игрок Дженоа. Подробности сделки клубы не раскрывают.

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Ранее сообщалось, что Дженоа заплатит за игрока пять миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость Гефти 3,5 миллиона евро.

Гефти стал первым подписанием команды из Генуи в эпоху Андрея Шевченко и американских владельцев из 777 Partners.

Генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс прокомментировал дебютный трансфер в эру Шевченко: "Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Гефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком".

Что известно о футболисте