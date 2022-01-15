"Дженоа не заслужила Шевченко": как в сети реагируют на увольнение украинца

Известного украинского экс-футболиста Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера итальянского футбольного клуба Дженоа из города Генуя. Матч Дженоа во главе с Шевченко против Милана в Кубке Италии (1:3) не стал спасительным.

Итальянские болельщики уже успели отреагировать на увольнение Шевченко в социальных сетях клуба. Подавляющее большинство фанатов защищало Шеву и не понимало решения руководства.

О важном Дженоа уволила Шевченко

Реакция сети

Большинство считает, что руководство генуэзцев даже не дало воспользоваться Шевченко первыми зимними усилениями, хотя прогресс с ними специалист показал в игре против Милана. Другие заключили, что без Шевченко Дженоа со стопроцентной вероятностью окажется в Серии Б:

"Мне жаль, Андрей Николаевич, что вы пришли не в то время. Удачи в будущем", – написал пользователь Mattia Baruffi.

Позор. Шевченко этого не заслужил, и Тассотти тоже. Вы даже не дали воспользоваться трансферами. Если бы Шева остался работать, то спас бы Дженоа,

– пишет Angelredblack1.

"Полный бред. Мы выходим из первой игры, в которой он смог использовать свой модуль с новыми игроками, и мы хорошо сыграли. Теперь возьмем нового тренера, использующего другой модуль больше времени на адаптацию. Серия Б неизбежна".

Позор вам, ваш трехлетний контракт продолжался всего два месяца. Он взял команду в самом худшем в истории положении. Вы ведь сделали трансферы, которые он хотел и что? Уволили его? Вы не заслужили Шеву,

– написал пользователь Gianluca Tancini.

"Прости, Шева, очень жаль".

"Ваш клуб должен быть понижен в этом сезоне после того, что вы, ребята, сделали с Шевой. Дженоа тоже должен обанкротиться".

Реакция экспертов

Известный спортивный комментатор Игорь Бойко назвал причину увольнения Андрея Шевченко:

"Увольнение Шевченко – это было очевидно, когда сначала пришел Шевченко, а затем ответственный за трансферную политику Шпорс. Он имел право только на одну ошибку. Можно забыть тот прошлый месяц со сложным календарем, кучей топ-соперников.

Уверен, Шевченко вычеркнули только из-за неудачи в матче со Специей. Надо было побеждать, а вот первый тайм получился совершенно позорным с плохими решениями по составу, тактике и ментальным качествам".

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Эксперт и обозреватель итальянского футбола Юрий Шевченко также не остался в стороне.

"Ничего нового. В Италию приезжают иностранцы, много говорят, много обещают, но не придерживаются слова. Иногда это понятно со временем. Иногда очень быстро. Американские владельцы Дженоа подорвали свой авторитет, не успев его завоевать.

Шевченко станет лицом проекта. Мы доверяем ему. Мы поможем трансферами. Мы полностью поддерживаем. Шевченко уволили за две недели до закрытия трансферного окна. Трансферы помогут не ему. Цирк", – написал Юрий Шевченко у себя в телеграм-канале "Джанлука Лападула".

Экс-наставник сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо отговорил бы Шевченко от назначения в Дженоа, если бы тот обратился за советом:

"Шевченко – мой питомец, и я за него болел. Я не говорил с ним и не знаю, почему он ушел в Дженоа. Было же видно, что у команды на последних местах нет футболистов. Когда игроков нет, тренер ничего не может сделать. Видимо, он думал, что потянет, а игроков купят, отставка ожидалась, потому что команда не выигрывала.

Если команда не выиграет, к нему, как к тренеру, есть претензии. Если команда не выиграет, виноват тренерский штаб. Но он сам пошел на это и понимал, что у него нет футболистов. Это же чемпионат Италии, а не чемпионат Украины – там команды приличные".

Шевченко в Дженоа: коротко