Снова стали на те же грабли: с клуба Малиновского могут снять очки

Дженоа чуть не совершила сенсацию в 19-м туре итальянской Серии А, когда потеряла выездную победу над Болоньей. Поединок закончился мировым 1:1.

Только в компенсированное до матча время хозяевам удалось спастись от домашнего поражения. Однако для клуба Руслана Малиновского есть неприятные новости.

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Неприятные новости для "грифонов"

Дженоа может потерять очки. Все потому, что "грифоны" в ноябре 2023-го года не своевременно подали документы на выплату налога. После этого прокуратура федерации итальянского футбола открыла расследование.

Кроме снятия 2 очков, клуб Малиновского еще и может заплатить солидный штраф.

Интересно, что Дженоа уже не в первый раз совершает подобную ошибку. Год назад с "грифонов" сняли один набранный балл и заплатили 6 тысяч евро штрафа. Тогда клуб выступал еще в Серии В (дивизион рангом ниже).

К слову, Дженоа после ничьей в Болонье набрали уже 21 пункт и идет на 12 месте.

Руслан Малиновский в текущем сезоне-2023/2024 принял участие уже в 17-ти матчах (2 гола и 2 ассиста).

В следующем туре Серии А "грифоны" будут принимать Ториноо (13 января).

Это может быть уже второй схожий случай за последнее время с клубами, где выступают украинские легионеры. Недавно Эвертон потерял 10 баллов из-за нарушения финансового фэйр-плея. Главный тренер "ирисок" Шон Дайч назвал это ограблением и поступком, опустившим команду на дно. Английский клуб даже подал апелляцию.