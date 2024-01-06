Лише у компенсований до матчу час господарям вдалось врятуватись від домашньої поразки. Однак для клубу Руслана Маліновського є неприємні новини.

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Неприємні новини для "грифонів"

Дженоа може втратити очки. Все через те, що "грифони" у листопаді 2023-го року не своєчасно подали документи на виплату податку. Після чого прокуратура федерації італійського футболу відкрила розслідування.

Окрім зняття 2 очок клуб Маліновського ще й може заплатити солідний штраф.

Цікаво, що Дженоа вже не вперше робить подібну помилку. Роком раніше з "грифонів" зняли один набраний бал та заплатили 6 тисяч євро штрафу. Тоді клуб виступав ще у Серії В (дивізіон рангом нижче).

До слова, Дженоа після нічиєї у Болоньї набрали вже 21 пункт та йде на 12-му місці.

Руслан Маліновський у поточному сезоні-2023/2024 взяв участь вже у 17-ти матчах (2 голи та 2 асисти).

У наступному турі Серії А "грифони" прийматимуть Торіноо (13 січня).

Це може бути вже другий схожий випадок за останній час із клубами, де виступають українські легіонери. Нещодавно Евертон втратив 10 балів через порушення фінансового фейр-плею. Головний тренер "ірисок" Шон Дайч назвав це пограбуванням та вчинком, який опустив команду на дно. Англійський клуб навіть подав апеляцію.