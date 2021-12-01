Шевченко второй раз проиграл во главе Дженоа: Милан разбил команду украинца – видеообзор

Андрей Шевченко во второй раз потерпел поражение во главе Дженоа. Команда украинского тренера 1-го декабря разгромно проиграла Милану в 15-м туре Серии А.

Дженоа – Милан 0:3

Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45 + 2, 61

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Дженоа Андрея Шевченко после поражения Роми и ничьи с Удинезе принимала одного из претендентов на Скудетто – Милан. Последние не смогли выиграть в трех подряд матчах Серии А.

Встреча Шевченко со своей бывшей командой оказалась неудачной для украинского тренера. Хотя 1-е декабря – знаковая дата в карьере Шевченко. Ровно 27 лет назад он как футболист забил свой первый гол в карьере.

Шедевр Ибрагимовича

За весь первый тайм подопечные Шевченко не смогли сделать ни на один удар в створ ворот соперника. Только на первой минуте Андреа Камбясо остро пробил издали, но не попал.

Зато Милан сумел выйти вперед уже на 10-й минуте поединка. "Красно-черные" заработали штрафной, который идеально исполнил Златан Ибрагимович. Швед, словно рукой положил мяч в ворота Сиригу.

Видео гола Ибрагимовича

В компенсированное к первому тайму время Милан удвоил преимущество. После удара Крунича мяч завис в штрафной генуэзцев: Васкес не доиграл до конца эпизод против Мессиаса, который ударом головой опрокинул голкипера.

Видео первого гола Мессиаса

Реакция Шевченко на второй пропущенный гол Дженоа красноречивая.



Реакция Шевченко на второй гол в матче / Скриншот трансляции

На старте второго тайма Дженоа едва не отыграла один мяч. После силового навеса со стандарта Эрнани направил мяч под перекладину. Помешал голу Майк Меньян, который отбил мяч.

Стартовая активность не принесла дивидендов генуэзцам. На 61-й минуте Милан утроил свое преимущество – Мессиас бильярдным ударом покатил мяч в угол ворот из пределов штрафной Дженоа.

Видео второго гола Мессиаса

Свой второй момент был у Дженоа на 79-й минуте: Портанова с центра поля попытался перебросить Меньяна. Голкипер Милана чудом успел вернуться в ворота и отбил мяч.

В итоге Милан уверенно победил Дженоа со счетом 3:0.

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Шевченко во второй раз проиграл с Дженоа