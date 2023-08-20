Весь стадион скандировал его фамилию: фаны Дженоа тепло встретили Малиновского – эффектное видео

Болельщики "грифонов" очень довольны трансфером Руслана Малиновского. Фаны при первой возможности решили это продемонстрировать.

Дженоа представила Руслана Малиновского итальянским болельщикам. Те устроили украинцу настоящий перформанс.

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Эйфория от Малиновского

Итальянский коллектив эффектно представил свежее приобретение в лице Руслана Малиновского, который на правах аренды перебрался в "грифоны" из Марселя (с правом выкупа за 10 миллионов евро). У полузащитника был шанс дебютировать за Дженоа уже в матче первого тура Серии А против Фоирентины, в котором "красно-синие" разгромно уступили "фиалкам" со счетом 1:4. Но вот боссы Дженоа все же решили не спешить лошадей, поэтому Руслан активное участие в поединке не принял, но все же порадовал болельщиков своим появлением на поле.

Малиновский появился на газоне в перерыве встречи, поскольку Дженоа представила почитателям генуэзского клуба украинца. Фанаты бросились скандировать фамилию опытного футболиста, а также встретили его громкими овациями, продемонстрировав всю любовь к Руслану. После этого Малиновский обязан стать лидером "грифонов" и добиться с ними успеха в итальянском первенстве.

Видео презентации Руслана Малиновского:

. Следующий шанс для дебюта представится у украинца уже 27 августа, поскольку тогда "грифоны" сойдутся в битве со столичным Лацио в рамках 2-го тура Серии А.