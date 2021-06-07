Джек отправил соперника в тяжелый нокаут перед боем Мейвезера: видео

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек провел бой против венесуэльца Дервина Колина. Поединок завершился поражением боксера из Венесуэлы.

Мощный нокаут

Дервин Колина вообще не должен был проводить этот поединок. Всего за неделю до поединка венесуэлец заменил Жана Паскаля, с которым должен был провести бой-реванш. Все потому, что Паскаль провалил уже свой второй допинг-тест. Противостояние состоялось в андеркарте боя Флойд Мейвезер – Логан Логан.

К слову Легендарный Мейвезер не смог за 8 раундов нокаутировать блогера Пола: видео

Колина дважды получил предупреждение от рефери во втором и третьем раундах. Причина – задержка соперника. А уже в четвертом швед Джек трижды отправил Колина в нокдаун, после чего судья остановил поединок. Джек мощным ударом отправил соперника в канаты. Рефери сигнализировал о победе Баду Джеку. Опытный 37-летний боксер после победы заявил, что хочет стать чемпионом мира уже в трех весовых категориях.

Напомним, что Флойд Мейвезер провел бой против известного блогера Пола Логана. Поединок завершился ничьей.

Видео нокаута