Потужний нокаут

Дервін Коліна взагалі не мав проводити цей двобій. Лише за тиждень до поєдинку венесуелець замінив Жана Паскаля, з яким мав провести бій-реванш. Все через те, що Паскаль провалив вже свій другий допінг-тест. Протистояння відбулось у андеркарті бою Флойд Мейвезер – Логан Логан.

До слова Легендарний Мейвезер не зміг за 8 раундів нокаутувати блогера Пола: відео

Коліна двічі отримав попередження від рефері у другому та третьому раундах. Причина – затримка суперника. А вже у четвертому швед Джек тричі відправив Коліну у нокдаун, після чого суддя зупинив поєдинок. Джек потужним ударом відправив суперника під канати. Рефері сигналізував про перемогу Баду Джека. Досвідчений 37-річний боксер після звитяги заявив, що хоче стати чемпіоном світу вже у трьох вагових категоріях.

Нагадаємо, що Флойд Мейвезер провів бій проти відомого блогера Пола Логана. Поєдинок завершився нічиєю.

Відео нокауту