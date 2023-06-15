Звезда МанСити приехал в сборную Англии после серьезного запоя: видео "уставшего" чемпиона АПЛ

Левый вингер Джек Грилиш прибыл в расположение сборной Англии. Перед этим звездный футболист громко отметил чемпионство Манчестер Сити в АПЛ-2022/2023.

Футболисты собрались в расположении сборной Англии, где готовятся к ближайшему матчу против Мальты. Уже 16 июня команда "трех львов" сыграет в отборе на Евро-2024. Начало встречи в 21:45 (по киевскому времени).

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Последствия влитых литров алкоголя видны на лице

В обойму национальной команды приехал и Джек Грилиш, серьезно разгулявшийся после чемпионства МанСити в сезоне АПЛ-2022/2023. Звездный футболист четыре дня праздновал трофей в компании литров алкоголя. Поэтому последствия такого запоя видны по лицу Грилиша.

Его партнеры по команде с улыбкой на лице и юмором отреагировали на появление Джека, вид которого желал лучшего. Грилиш выглядел очень уставшим и памятным. А инициативу сборной Англии сделать общую фотографию всех триумфаторов МанСити в составе национальной команды не слишком оценил Грилиш.

Грилиш после гуляний приехал в сборную Англии: смотрите видео

Напомним, ранее СМИ заметили Грилиша в компании Кайла Уокера, который помогал ему передвигаться, ведь Джек не слишком уверенно держался на ногах после празднования командой чемпионства на Ибице. Откуда футболисты уехали в аэропорт, где Грилишу даже предлагали пересесть в инвалидное кресло. Но Джек смог дойти до самолета на своих двоих.

Отметим, что сборная Англии играет в одной группе из Украины в отборе к Евро-2024. В первом матче англичане уверенно обыграли "сине-желтых" на "Уэмбли" 2:0. Тогда голы забивали Гарри Кейн и Букайо Сака.

Также подопечные Гарета Саутгейта одержали победу над Италией 1:2 и еще играли в меньшинстве с 80-й минуты после удаления Люка Шоу.

В сезоне-2022/2023 Грилиш провел за МанСити 50 матчей, в которых отличился 5 голами и 11 ассистами. С сентября 2020 года Джек выступает за национальную сборную Англии. Свой дебютный матч за сборную провел против Дании в Лиге наций (0:0). С того момента провел за "трех львов" 31 поединок, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.