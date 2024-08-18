Полузащитник Брайтона побил "вечный" рекорд легендарного Гиггза в АПЛ

В субботу, 17 августа, состоялись матчи первого тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Эвертон дома принимал Брайтон.

Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0. Этот поединок стал знаковым также для одного из игроков "чаек" на индивидуальном уровне.

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Переписал историю АПЛ

Полузащитник Брайтона Джеймс Милнер вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту. Это позволило англичанину установить новый рекорд АПЛ по количеству сезонов, в которых он принимал участие.

Кампания-2024/2025 стала уже 23-й для 38-летнего игрока. Милнер превзошел результат легенды Манчестер Юнайтед Райана Гиггза, у которого в активе было 22 сезона в элитном дивизионе Англии.

Отметим, что из действующих игроков АПЛ ближайшим преследователем Джеймса Милнера является защитник Манчестер Юнайтед Джони Эванс. В матче против Фулхэма он вышел на замену и открыл для себя 18-й сезон в Премьер-лиге.

Топ-5 рекордсменов по количеству сезонов в АПЛ

Джеймс Милнер – 23

Райан Гиггз – 22

Гарет Барри – 21

Рио Ферндинанд – 20

Фрэнк Лэмпард – 20

Интересно, что когда новоиспеченный рекордсмен дебютировал в АПЛ в 2002 году за Лидс, его нынешнему главному тренеру Фабиану Хюрцелеру было всего девять лет.

. Также Джеймс Милнер стал самым возрастным игроком Брайтона в Премьер-лиге. Он вышел на игру с "ирисками" в возрасте 38 лет 226 дней.

Отметим, что в АПЛ Милнер играл за Лидс, Ньюкасл, Астон Виллу, Манчестер Сити и Ливерпуль. В этом турнире он провел 635 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 87 ассистов. Англичанин трижды выиграл Премьер-лигу.