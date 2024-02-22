Известный тренер Джеймс Али Башир, который ранее работал со звездным украинцем Александром Усиком, высказал мнение о поединке между бывшим чемпионом мира по версиям WBA WBO IBF IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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Бывший тренер Усика считает Джошуа фаворитом боя с Нганну

"Мое личное мнение, Джошуа – Нганну – это собачье дерьмо. Я считаю, что Джошуа снесет Нганну в течение семи раундов. Нганну тот, кем он и есть – он боец MMA. Джошуа это не Тайсон Фьюри.

Я вижу, как Джошуа нокаутирует его в течение семи раундов. Я даже не жду поединка. Я просто вижу, как Джошуа на два уровня выше Нганну. Думаю, он его просто вынесет", – сказал Башир.

Важно! Бой Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победитель боя встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.