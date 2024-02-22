Відомий тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював із зірковим українцем Олександром Усиком, висловив думку про поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версіями WBA WBO IBF IBO Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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Колишній тренер Усика вважає Джошуа фаворитом бою з Нганну

"Моя особиста думка, Джошуа – Нганну – це собаче лайно. Я вважаю, що Джошуа знесе Нганну протягом семи раундів. Нганну той, ким він і є – він боєць MMA. Джошуа це не Тайсон Ф'юрі.

Я бачу, як Джошуа нокаутує його протягом семи раундів. Я навіть не чекаю на поєдинок. Я просто бачу, як Джошуа на два рівні вище за Нганну. Гадаю, він його просто винесе", – сказав Башир.

Важливо! Бій Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець бою зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.