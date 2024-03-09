"Джошуа вернулся": Джейк Пол – о победе Эй Джея над Нганну

Известный ютубер и боксер Джейк Пол прокомментировал победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну. По мнению Пола, Джошуа вернулся к чемпионским боям.

Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.

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Джейк Пол отдал должное Нганну

Ютубер и боксер Джейк Пол прокомментировал победу Джошуа. По его мнению, бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся к чемпионским боям.

Фрэнсис Нганну – один из величайших бойцов всех времен. Должное уважение. Энтони Джошуа вернулся. Активность и сосредоточенность стимулируют доминирование,

– сказал Пол.

Отметим, что Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца два поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

Теперь Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.