У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Джей Опетая про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чеппіон світу Джей Опетая. За його словами, бій має пройти всю заплановану дистанцію у 12 раундів.

"Різниця в габаритах, очевидно, зіграє роль. Зріст Ф'юрі більше двох метрів, Усика - 192 см. Але Ф'юрі ще потрібно скористатися перевагою. У нього є навички для перемоги, проте потрібно їх застосувати. Йому важливо скористатися сильними сторонами. Те саме стосується й Усика

Мені здається, що вони викинуть багато ударів і спробують вкрасти один в одного раунди. Не думаю, що буде нокаут. Переважно це буде шахова партія, і я хочу її побачити", – сказав Опетая.

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.