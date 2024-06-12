Время пришло: чемпион IBF хочет встретиться с Усиком на ринге

Джей Опетая выразил желание провести бой с Александром Усиком. Боксер давно мечтал встретиться с украинцем на ринге.

Джей Опетая давно следит за Александром Усиком и хочет в будущем разделить с ним ринг. Об этом он рассказал в своем интервью.

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Опетая отметил, что всегда был близко к украинцу, однако должно было наступить правильное время.

Я хочу боя с Усиком. Со всем уважением. Я всегда был очень близок к нему. Мне было 16, и я дрался в квалификации на Олимпиаду. Я тогда был молодым парнем, а он победил на этих Олимпийских играх. Я всегда был рядом, но тогда мое время еще не пришло. Мне кажется, сейчас приходит мое время, и однажды я встречусь с ним. Но посмотрим, что произойдет,

– рассказал австралийский боксер.

Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. А впоследствии он также может встретиться на ринге с победителем боя Дюбуа – Джошуа, если они решатся его провести.

В предыдущем поединке Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри, выиграв последний престижный пояс WBC. Украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.